The First National Bank of Ballinger
1st Community Federal Credit Union

Ballinger Elementary “A” Honor Roll

by | Jan 9, 2017 | BISD Spotlight, Featured, Local, News

Ballinger Elementary “A” Honor Roll
    1ST GRADE
    AUDREY BENSON
    KENYA BOONE
    MARCUS BRITTON COOK
    TYLER BUSENLEHNER
    ASIA COCHRAN
    DANIEL CONTRERAS
    COOPER COOK
    GABRIELLA ESCOBAR
    KENNEDEE FRANKE
    AARON FUENTES
    ZACH GRIMES
    ADDAM GUANA
    OWEN HELMS
    BRENNA HERRIDGE
    CLARA HOELSCHER
    ANTHONY JALOMO
    CAMERON KING
    BRYLEE LANCASTER
    PAITYN LANGE
    NEHEMIAH LUNA
    ZERENITY MANLEY
    DYLAN MCNALEY
    KEELAN NEWTON
    BLAKE PLUMLEY
    PARKER PRUETT
    RYLIN QUIROGA
    ANGELINA ROBERTS
    ALYKIE ROMAN
    MCKENNA SMITH
    CUTTER TRAVIS
    BRAYGON WALKER
    JAKE WILEY
    HUNTER WILSON
    MISBAH ZAINAB
    2ND GRADE
    AVA AGUILERA
    JOLEE BATTLE
    VICTORIA BEAVER
    RILEY BISHOP
    EVAN CAVE
    WYATT CLEMENS
    ADDIE CONRAD
    JAYLI GUERRERO
    JENNAH HALFMANN
    ZACHARY HARRISON
    ALIVIA JALOMO
    RILEY KING
    HUNTER KRESTA
    JOSHUA MARTINEZ
    ALANA MCDUFFEE
    KAIDEN MEDRANO
    HARLEE MIKALIK
    PIERSON NORD
    ZAYDEN OCHOA
    DYLAN PAGE
    KYNLEE PALMER
    HUNTER PEACOCK
    DAVIS PETERSON
    BRAYLIN QUIROGA
    JUDY RICHARDS
    KYNDAL ROLLWITZ
    ADDEN ROMAN
    KELTON SHANNON
    KYNDALL WEATHERS
    BRODY WILDE
    3RD GRADE
    BRADEN BELK
    KYRSTIN BINDER
    HAYDEN COOKE
    JULIAN COY
    LORRADYN DE LA GARZA
    DIVINE FUENTES
    EMMA GALLANT
    HANNA GARVIN
    ALI GOETZ
    MANNY GONZALEZ
    ETHAN HAVLAK
    NYOMI HERNANDEZ
    OSCAR HERRERA
    JEYTON HERRING
    LILIANNA HORTON
    GAVIN KNIGHT
    DANIELLA LEMUS
    MARISOL LOPEZ
    MICHAEL MANN
    GRAHAM MARROW
    KIARA MATA
    LUCAS MCDANIEL
    LANDON MOELLER
    KAIDEN MOLINA
    KRISTY RANGEL
    JACKIE ROBERTSON
    MASON RUTLEDGE
    GAVIN SLUSHER
    JADEN SMITH
    KILEY TRAVIS
    ETHAN VANN
    KYSON WEATHERS
    JAYLI WHITTEN
    ASHTYN WILSON
    4TH GRADE
    OLIVIA AGUILERA
    JESSA BATTLE
    BRADY CLINTON
    COLLIN COOK
    JACLYNN DANKWORTH
    ALYSSA FOWLER
    ERACIO GARZA
    MIKENZIE HALFMANN
    OLIVIA HOELSCHER
    IVAN LOPEZ
    KAMRYN MEDRANO
    MIRIAM ODEN
    AUBRYN PRIETO
    AEIRTH QUIROGA
    BAILEE SCROGUM
    JAYNA STRUBE
    OLIVIA TUCKER
    ELAINE ZHUANG
    5TH GRADE
    KYLEIGH ANDREWS
    AURORA BOETTICHER
    MEGAN BOOHER
    EVAN BUSENLEHNER
    HAYDEN CONGER
    HADAN COY
    KENI DRENNAN
    OWEN DUKE
    DAKOTA FALCON
    KENDALL GALVAN-SMITH
    ALEXIS GONZALES
    EMMA HARRISON
    TRENT HELMS
    NICOLAAS HOLDER
    RYAN HURT
    NICHOLAS OGLE
    STEPHANIE ORDAZ
    KYTLIN PETERSON
    ADRIANA ROMAN
    EMMA RUTLEDGE
    PHILLIP SPAHR

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