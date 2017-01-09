Ballinger Elementary “A” Honor Roll

|1ST GRADE
|AUDREY
|BENSON
|KENYA
|BOONE
|MARCUS
|BRITTON COOK
|TYLER
|BUSENLEHNER
|ASIA
|COCHRAN
|DANIEL
|CONTRERAS
|COOPER
|COOK
|GABRIELLA
|ESCOBAR
|KENNEDEE
|FRANKE
|AARON
|FUENTES
|ZACH
|GRIMES
|ADDAM
|GUANA
|OWEN
|HELMS
|BRENNA
|HERRIDGE
|CLARA
|HOELSCHER
|ANTHONY
|JALOMO
|CAMERON
|KING
|BRYLEE
|LANCASTER
|PAITYN
|LANGE
|NEHEMIAH
|LUNA
|ZERENITY
|MANLEY
|DYLAN
|MCNALEY
|KEELAN
|NEWTON
|BLAKE
|PLUMLEY
|PARKER
|PRUETT
|RYLIN
|QUIROGA
|ANGELINA
|ROBERTS
|ALYKIE
|ROMAN
|MCKENNA
|SMITH
|CUTTER
|TRAVIS
|BRAYGON
|WALKER
|JAKE
|WILEY
|HUNTER
|WILSON
|MISBAH
|ZAINAB
|
|
|2ND GRADE
|AVA
|AGUILERA
|JOLEE
|BATTLE
|VICTORIA
|BEAVER
|RILEY
|BISHOP
|EVAN
|CAVE
|WYATT
|CLEMENS
|ADDIE
|CONRAD
|JAYLI
|GUERRERO
|JENNAH
|HALFMANN
|ZACHARY
|HARRISON
|ALIVIA
|JALOMO
|RILEY
|KING
|HUNTER
|KRESTA
|JOSHUA
|MARTINEZ
|ALANA
|MCDUFFEE
|KAIDEN
|MEDRANO
|HARLEE
|MIKALIK
|PIERSON
|NORD
|ZAYDEN
|OCHOA
|DYLAN
|PAGE
|KYNLEE
|PALMER
|HUNTER
|PEACOCK
|DAVIS
|PETERSON
|BRAYLIN
|QUIROGA
|JUDY
|RICHARDS
|KYNDAL
|ROLLWITZ
|ADDEN
|ROMAN
|KELTON
|SHANNON
|KYNDALL
|WEATHERS
|BRODY
|WILDE
|
|
|3RD GRADE
|BRADEN
|BELK
|KYRSTIN
|BINDER
|HAYDEN
|COOKE
|JULIAN
|COY
|LORRADYN
|DE LA GARZA
|DIVINE
|FUENTES
|EMMA
|GALLANT
|HANNA
|GARVIN
|ALI
|GOETZ
|MANNY
|GONZALEZ
|ETHAN
|HAVLAK
|NYOMI
|HERNANDEZ
|OSCAR
|HERRERA
|JEYTON
|HERRING
|LILIANNA
|HORTON
|GAVIN
|KNIGHT
|DANIELLA
|LEMUS
|MARISOL
|LOPEZ
|MICHAEL
|MANN
|GRAHAM
|MARROW
|KIARA
|MATA
|LUCAS
|MCDANIEL
|LANDON
|MOELLER
|KAIDEN
|MOLINA
|KRISTY
|RANGEL
|JACKIE
|ROBERTSON
|MASON
|RUTLEDGE
|GAVIN
|SLUSHER
|JADEN
|SMITH
|KILEY
|TRAVIS
|ETHAN
|VANN
|KYSON
|WEATHERS
|JAYLI
|WHITTEN
|ASHTYN
|WILSON
|
|
|4TH GRADE
|OLIVIA
|AGUILERA
|JESSA
|BATTLE
|BRADY
|CLINTON
|COLLIN
|COOK
|JACLYNN
|DANKWORTH
|ALYSSA
|FOWLER
|ERACIO
|GARZA
|MIKENZIE
|HALFMANN
|OLIVIA
|HOELSCHER
|IVAN
|LOPEZ
|KAMRYN
|MEDRANO
|MIRIAM
|ODEN
|AUBRYN
|PRIETO
|AEIRTH
|QUIROGA
|BAILEE
|SCROGUM
|JAYNA
|STRUBE
|OLIVIA
|TUCKER
|ELAINE
|ZHUANG
|
|
|5TH GRADE
|KYLEIGH
|ANDREWS
|AURORA
|BOETTICHER
|MEGAN
|BOOHER
|EVAN
|BUSENLEHNER
|HAYDEN
|CONGER
|HADAN
|COY
|KENI
|DRENNAN
|OWEN
|DUKE
|DAKOTA
|FALCON
|KENDALL
|GALVAN-SMITH
|ALEXIS
|GONZALES
|EMMA
|HARRISON
|TRENT
|HELMS
|NICOLAAS
|HOLDER
|RYAN
|HURT
|NICHOLAS
|OGLE
|STEPHANIE
|ORDAZ
|KYTLIN
|PETERSON
|ADRIANA
|ROMAN
|EMMA
|RUTLEDGE
|PHILLIP
|SPAHR