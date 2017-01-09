Ballinger Elementary “AB” Honor Roll

|1ST GRADE
|XANDER
|AGUILERA
|JACOB
|BUSENLEHNER
|CHRISTIAN
|CARNEY
|LAURYNN
|CLARK
|KASHIUS
|CUELLAR
|COLBY
|GOETZ
|COOPER
|HALFMANN
|JOSEPH
|HERRIDGE
|SHIRLEY
|HUSTON
|XAVIONNA
|JOHNSON
|MATTHEW
|JUAREZ
|ANDREA
|KNIGHT
|ANAM
|MALIK
|SYDNEY
|POINDEXTER
|TAYLER
|ROSE
|GRACIE
|ROSSER
|JUAN
|RUIZ
|GIOVANNI
|SANCHEZ
|LANDRY
|SKELTON
|ETHYN
|TILLERY
|MATTHEW
|VALENZUELA
|SANTIAGO
|VELA
|KAYDENCE
|WATKINS
|ALEX
|WENG
|CORBIN
|WILLIAMS
|KAMILAH
|ZAVALA
|
|
|2ND GRADE
|PAIGE
|ADAMS-RAMIREZ
|BRYAN
|ALLEN
|DREW
|ARP
|JUAN
|AVILA
|SASHA
|BEAVER
|AIDEN
|COBOS
|HANNAH
|COCHRAN
|JOSEPH
|COVINGTON
|TRAELYS
|DE LA GARZA
|DEESA
|DRENNAN
|CLARISSA
|GONZALES
|ANGEL
|JUAREZ
|AMAYA
|LUNA
|IZAIAH
|RODRIGUEZ
|ROBERT
|RUIZ
|CHRISTIAN
|SANCHEZ
|ANDIE
|SIMPSON
|DOMINICK
|SOTO
|HUNTER
|THOMPSON
|AVA
|VANN
|NICHOLE
|VAUGHN
|DESTINY
|VELA
|
|
|3RD GRADE
|TREVOR
|AARON
|EVA
|BURRELL
|VICENTE
|CHAVEZ
|JESSE
|FOWLER
|HANNAH
|HADDON
|SERENITY
|HALL
|CARMEN
|HURT
|SCARLET
|KLARAS
|AMYA
|MARTINEZ
|JESSE
|MELTON
|ANGEL
|NAVARRO
|AIDEN
|PENA
|BRILEY
|PERKINS
|LEONEL
|RANGEL
|ARCHER
|REYES
|RIEHANNA
|RIVERA
|TARYN
|ROBERTS
|ALDO
|RODRIGUEZ
|JILLIAN
|RODRIGUEZ
|AMBRIA
|ROMAN
|ISABEL
|RUIZ
|WYATT
|RUTLEDGE
|ADEN
|SANCHEZ
|KOBEE
|SCROGUM
|ALISSA
|SHANNON
|ELIJAH
|SOLIZ
|EMILEE
|STOKES
|ALYSSA
|VANSTORY
|ROSALIE
|VELA
|
|
|4TH GRADE
|KAURI
|AGUILERA
|YESINIA
|AVILA
|COLTON
|BOX
|NICOLE
|CASAREZ
|ELAINA
|CASTRO
|BAILEY
|COLLOM
|DESIREE
|FLORES
|ALAYSIA
|FUENTES
|MATILDA
|GALVAN
|STERLING
|HALFMANN
|CHARLES
|HOLDER
|IVERY
|HOUSE
|RACHEL
|HUSTON
|IZAIAH
|JALOMO
|KAMBRI
|KEESEE
|BRYSON
|LANGE
|NICOLE
|MAAS
|AVEN
|OCHOA
|ADEN
|QUIROGA
|MYSAEL
|RANGEL
|GRIFFIN
|SIMS
|KYLIE
|SIVLEY
|CADE
|STRUBE
|JAYLIN
|WASHINGTON
|LACY
|WORTHINGTON
|JOSE
|ZAVALA
|
|
|5TH GRADE
|CANDACE
|AARON
|STERLING
|BENSON
|JULIANE
|DAVENPORT
|AUBRIE
|DELOSSANTOS
|AYDEN
|ESCOBAR
|NINET
|GALINDO
|MARY
|GALLANT
|SHANE
|HANEY
|ALYEE
|HARRELL
|JESSE
|HORTON-VELA
|NASHLA
|LEON
|MEHAK
|MALIK
|JAZLYN
|MARESCH
|ABEL
|MARTINEZ
|MADISON
|NASH
|JOSHUA
|NIAVEZ
|MOISES
|ONTIVEROS
|EMMA
|PERKINS
|MIGUEL
|RANGEL
|ANNABELLE
|REED
|ALLISON
|SHARP
|MONICA
|SOTO
|DONOVAN
|ZAVALA