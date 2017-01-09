Ballinger Elementary “AB” Honor Roll

by | Jan 9, 2017 | BISD Spotlight, Featured, Local, News

Ballinger Elementary “AB” Honor Roll
    1ST GRADE
    XANDER AGUILERA
    JACOB BUSENLEHNER
    CHRISTIAN CARNEY
    LAURYNN CLARK
    KASHIUS CUELLAR
    COLBY GOETZ
    COOPER HALFMANN
    JOSEPH HERRIDGE
    SHIRLEY HUSTON
    XAVIONNA JOHNSON
    MATTHEW JUAREZ
    ANDREA KNIGHT
    ANAM MALIK
    SYDNEY POINDEXTER
    TAYLER ROSE
    GRACIE ROSSER
    JUAN RUIZ
    GIOVANNI SANCHEZ
    LANDRY SKELTON
    ETHYN TILLERY
    MATTHEW VALENZUELA
    SANTIAGO VELA
    KAYDENCE WATKINS
    ALEX WENG
    CORBIN WILLIAMS
    KAMILAH ZAVALA
    2ND GRADE
    PAIGE ADAMS-RAMIREZ
    BRYAN ALLEN
    DREW ARP
    JUAN AVILA
    SASHA BEAVER
    AIDEN COBOS
    HANNAH COCHRAN
    JOSEPH COVINGTON
    TRAELYS DE LA GARZA
    DEESA DRENNAN
    CLARISSA GONZALES
    ANGEL JUAREZ
    AMAYA LUNA
    IZAIAH RODRIGUEZ
    ROBERT RUIZ
    CHRISTIAN SANCHEZ
    ANDIE SIMPSON
    DOMINICK SOTO
    HUNTER THOMPSON
    AVA VANN
    NICHOLE VAUGHN
    DESTINY VELA
    3RD GRADE
    TREVOR AARON
    EVA BURRELL
    VICENTE CHAVEZ
    JESSE FOWLER
    HANNAH HADDON
    SERENITY HALL
    CARMEN HURT
    SCARLET KLARAS
    AMYA MARTINEZ
    JESSE MELTON
    ANGEL NAVARRO
    AIDEN PENA
    BRILEY PERKINS
    LEONEL RANGEL
    ARCHER REYES
    RIEHANNA RIVERA
    TARYN ROBERTS
    ALDO RODRIGUEZ
    JILLIAN RODRIGUEZ
    AMBRIA ROMAN
    ISABEL RUIZ
    WYATT RUTLEDGE
    ADEN SANCHEZ
    KOBEE SCROGUM
    ALISSA SHANNON
    ELIJAH SOLIZ
    EMILEE STOKES
    ALYSSA VANSTORY
    ROSALIE VELA
    4TH GRADE
    KAURI AGUILERA
    YESINIA AVILA
    COLTON BOX
    NICOLE CASAREZ
    ELAINA CASTRO
    BAILEY COLLOM
    DESIREE FLORES
    ALAYSIA FUENTES
    MATILDA GALVAN
    STERLING HALFMANN
    CHARLES HOLDER
    IVERY HOUSE
    RACHEL HUSTON
    IZAIAH JALOMO
    KAMBRI KEESEE
    BRYSON LANGE
    NICOLE MAAS
    AVEN OCHOA
    ADEN QUIROGA
    MYSAEL RANGEL
    GRIFFIN SIMS
    KYLIE SIVLEY
    CADE STRUBE
    JAYLIN WASHINGTON
    LACY WORTHINGTON
    JOSE ZAVALA
    5TH GRADE
    CANDACE AARON
    STERLING BENSON
    JULIANE DAVENPORT
    AUBRIE DELOSSANTOS
    AYDEN ESCOBAR
    NINET GALINDO
    MARY GALLANT
    SHANE HANEY
    ALYEE HARRELL
    JESSE HORTON-VELA
    NASHLA LEON
    MEHAK MALIK
    JAZLYN MARESCH
    ABEL MARTINEZ
    MADISON NASH
    JOSHUA NIAVEZ
    MOISES ONTIVEROS
    EMMA PERKINS
    MIGUEL RANGEL
    ANNABELLE REED
    ALLISON SHARP
    MONICA SOTO
    DONOVAN ZAVALA

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