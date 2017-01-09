The First National Bank of Ballinger
Ballinger Bank

Ballinger Junior High “A” Honor Roll

by | Jan 9, 2017 | BISD Spotlight, Featured, Local, News

Ballinger Junior High “A” Honor Roll

    6th Grade A Honor Roll

    Maci Belk
    Cooper Binder
    Cayley Campbell
    Korey Cavazos
    Koda Cuellar
    Frank Delgado
    Mikaela Gonzalez
    Hannah Gunyon
    Jillian Halfmann
    Amara Harris
    Skyla Hostetter
    Bradley Howard
    Joshua Jones
    Bryson Klein
    Damien Knight
    Angie Lopez
    Addison Martin
    Monte McKinnon
    Noah Peacock
    Robert Roman
    Sarah Stokes
    Julian Tapia
    Lacey Workman
    Christy Zhuang

    7th Grade A Honor Roll

    Carter Arrott
    Seth Boggess
    Briley Clinton
    Brookelyn Gau
    Katelyn Gau
    Scarlett Grimes
    Haven Harper
    Grace Hoelscher
    Areeza Malik
    Trey Matschek
    Emma Toliver
    8th Grade A Honor Roll

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