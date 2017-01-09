Ballinger Junior High “A” Honor Roll

6th Grade A Honor Roll
Maci Belk
Cooper Binder
Cayley Campbell
Korey Cavazos
Koda Cuellar
Frank Delgado
Mikaela Gonzalez
Hannah Gunyon
Jillian Halfmann
Amara Harris
Skyla Hostetter
Bradley Howard
Joshua Jones
Bryson Klein
Damien Knight
Angie Lopez
Addison Martin
Monte McKinnon
Noah Peacock
Robert Roman
Sarah Stokes
Julian Tapia
Lacey Workman
Christy Zhuang
7th Grade A Honor Roll
Carter Arrott
Seth Boggess
Briley Clinton
Brookelyn Gau
Katelyn Gau
Scarlett Grimes
Haven Harper
Grace Hoelscher
Areeza Malik
Trey Matschek
Emma Toliver
8th Grade A Honor Roll