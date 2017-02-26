Junior High “A-B” Honor Roll

6th Grade A-B Honor Roll
ALYSSA AGUERO
CAYLEY CAMPBELL
KOREY CAVAZOS
CAYDEN COLLIER
CAYSEN COLLIER
JAY’VION DAMPEER
FRANK DELGADO
ALLISON FERGUSON
LYNNEVAEH FUENTES
KIRA GARCIA
LANDAN GOETZ
MIKAELA GONZALES
FRANCESCA GRAY
HANNAH GUNYON
ANNELISSE HALE
JILLIAN HALFMANN
AMARA HARRIS
BRIANNA HERRERA
BRADLEY HOWARD
SYDNY JONES
BRYSON KLEIN
DAMIEN KNIGHT
DEMETRIO LUNA
ADDISON MARTIN
JASMINE PATINO
LAYNE PLUMLEY
CHARLIE POTEET
CHLOE REYES
LUKE ROLLWITZ
EVAN STRUBE
JULIAN TAPIA
LACEY WORKMAN
SAMMAN ZAHRA
7th Grade A-B Honor Roll
JENNA BATTLE
LANE BUSENLEHNER
TRISTEN CASSADAY
KAMY CUELLAR
CAMRYN DANKWORTH
GRAYCEN DENNIS
JAYDEN FUENTES
BENJAMIN HUSTON
AIDEN KNIGHT
LANDEN LANDERS
TRACE LANGE
YURI MARTINEZ
DANIEL MEDINA
NADIA MOLINA
DANAE MOYA
FABIAN RUBIO
ALEXIS SANCHEZ
ZAMIRA SMITH
8th Grade A-B Honor Roll
TRISTAN ALEJANDRO
COLTER ANDREWS
COLTON BELK
BRADYN BOWMAN
ADAM BRZYMIALKWICZ
AIDEN BUSENLEHNER
KARI CORREA
RYAN ELLIOTT
JOSHUA EPHRIAM
ANA GALVAN-RANGEL
TASHAJA GONZALES
MICHAEL GRESSETT
DEVIN HARRIS
JOSHUA HARRISON
FAYE HERNANDEZ-LARA
AMBER HORTON
DYLAN HOSTETTER
JEWEL KLARAS
TYLER LANGSTON
DANIELLA LUNA
JOEMARCUS MIRELES
EMALEIGH ROSSER
ERIC TOLIVER
EMILY WEST
ADAM WINN
MIKAYLA WOODS