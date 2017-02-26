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Junior High “A-B” Honor Roll

by | Feb 26, 2017 | BISD Spotlight, Featured, Local, News

Junior High “A-B” Honor Roll

    6th Grade A-B Honor Roll

    ALYSSA AGUERO

    CAYLEY CAMPBELL

    KOREY CAVAZOS

    CAYDEN COLLIER

    CAYSEN COLLIER

    JAY’VION DAMPEER

    FRANK DELGADO

    ALLISON FERGUSON

    LYNNEVAEH FUENTES

    KIRA GARCIA

    LANDAN GOETZ

    MIKAELA GONZALES

    FRANCESCA GRAY

    HANNAH GUNYON

    ANNELISSE HALE

    JILLIAN HALFMANN

    AMARA HARRIS

    BRIANNA HERRERA

    BRADLEY HOWARD

    SYDNY JONES

    BRYSON KLEIN

    DAMIEN KNIGHT

    DEMETRIO LUNA

    ADDISON MARTIN

    JASMINE PATINO

    LAYNE PLUMLEY

    CHARLIE POTEET

    CHLOE REYES

    LUKE ROLLWITZ

    EVAN STRUBE

    JULIAN TAPIA

    LACEY WORKMAN

    SAMMAN ZAHRA

    7th Grade A-B Honor Roll

    JENNA BATTLE

    LANE BUSENLEHNER

    TRISTEN CASSADAY

    KAMY CUELLAR

    CAMRYN DANKWORTH

    GRAYCEN DENNIS

    JAYDEN FUENTES

    BENJAMIN HUSTON

    AIDEN KNIGHT

    LANDEN LANDERS

    TRACE LANGE

    YURI MARTINEZ

    DANIEL MEDINA

    NADIA MOLINA

    DANAE MOYA

    FABIAN RUBIO

    ALEXIS SANCHEZ

    ZAMIRA SMITH

    8th Grade A-B Honor Roll

    TRISTAN ALEJANDRO

    COLTER ANDREWS

    COLTON BELK

    BRADYN BOWMAN

    ADAM BRZYMIALKWICZ

    AIDEN BUSENLEHNER

    KARI CORREA

    RYAN ELLIOTT

    JOSHUA EPHRIAM

    ANA GALVAN-RANGEL

    TASHAJA GONZALES

    MICHAEL GRESSETT

    DEVIN HARRIS

    JOSHUA HARRISON

    FAYE HERNANDEZ-LARA

    AMBER HORTON

    DYLAN HOSTETTER

    JEWEL KLARAS

    TYLER LANGSTON

    DANIELLA LUNA

    JOEMARCUS MIRELES

    EMALEIGH ROSSER

    ERIC TOLIVER

    EMILY WEST

    ADAM WINN

    MIKAYLA WOODS

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