Ballinger Elementary “A-B Honor Roll”

1st Grade
XANDER AGUILERA
ACOB BUSENLEHNER
CHRISTIAN CARNEY
LAURYNN CLARK
KASHIUS CUELLAR
HAILEY DELUNA
LEXI FOWLER
MYKAELA GALINDO
HAYDEN GARCIA
COLBY GOETZ
COOPER HALFMANN
OWEN HELMS
CLARA HOELSCHER
SHIRLEY HUSTON
XAVIONNA JOHNSON
ANAM MALIK
TAYLER ROSE
GIOVANNI SANCHEZ
LANDRY SKELTON
MCKENNA SMITH
ETHYN TILLERY
MATTHEW VALENZUELA
BRANDON WASHINGTON
KAYDENCE WATKINS
ALEX WENG
KAMILAH ZAVALA
2nd Grade
BRYAN ALLEN
DREW ARP
JUAN AVILA
VICTORIA BEAVER
AIDEN COBOS
HANNAH COCHRAN
JOSEPH COVINGTON
TRAELYS DE LA GARZA
ALIVIA JALOMO
AMAYA LUNA
KAIDEN MEDRANO
ZAYDEN OCHOA
HUNTER PEACOCK
DESTINY ROBINSON
ROBERT RUIZ
CHRISTIAN SANCHEZ
KELTON SHANNON
DOMINICK SOTO
HUNTER THOMPSON
AVA VANN
NICHOLE VAUGHN
DESTINY VELA
3rd Grade
EVA BURRELL
VICENTE CHAVEZ
JULIAN COY
HANNAH HADDON
ETHAN HAVLAK
OSCAR HERRERA
CARMEN HURT
LUCAS MCDANIEL
JESSE MELTON
ANGEL NAVARRO
AIDEN PENA
BRILEY PERKINS
LEONEL RANGEL
TARYN ROBERTS
ALDO RODRIGUEZ
AMBRIA ROMAN
ISABEL RUIZ
MASON RUTLEDGE
ADEN SANCHEZ
ALISSA SHANNON
ELIJAH SOLIZ
EMILEE STOKES
ETHAN VANN
ALYSSA VANSTORY
ROSALIE VELA
KYSON WEATHERS
4th Grade
YESINIA AVILA
ALYSSA AYALA
NICOLE CASAREZ
ELAINA CASTRO
JACLYNN DANKWORTH
NAYELI DE LUNA
DESIREE FLORES
ALAYSIA FUENTES
MATILDA GALVAN
MARIAH GARCIA
MIKENZIE HALFMANN
STERLING HALFMANN
JAYLEN HERNANDEZ
IVERY HOUSE
RACHEL HUSTON
KAMBRI KEESEE
BRYSON LANGE
ABEL LUNA
NICOLE MAAS
CLEOFAS MORENO
AVEN OCHOA
NISHANT PATEL
ADEN QUIROGA
MYSAEL RANGEL
CAITLIN SAUCEDA
CADE STRUBE
OLIVIA TUCKER
JAYLIN WASHINGTON
LACY WORTHINGTON
5th Grade
CANDACE AARON
JEREMIAH BULLINGOR
HADAN COY
AYDEN ESCOBAR
ERNEST ESCOBAR
MARY GALLANT
ALEXIS GONZALES
SHANE HANEY
ALYEE HARRELL
JESSE HORTON-VELA
RYAN HURT
ABEL MARTINEZ
NICHOLAS MARTINEZ
JOSHUA NIAVEZ
EMMA PERKINS
ANDREW PONCE
AIDAN SLUSHER
MONICA SOTO
SEBASTIAN VELA
JUDY VESTAL
DONOVAN ZAVALA