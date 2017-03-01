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Ballinger Elementary “A-B Honor Roll”

by | Mar 1, 2017 | BISD Spotlight, Featured, Local, News

Ballinger Elementary “A-B Honor Roll”

    1st Grade

    XANDER AGUILERA

    ACOB BUSENLEHNER

    CHRISTIAN CARNEY

    LAURYNN CLARK

    KASHIUS CUELLAR

    HAILEY DELUNA

    LEXI FOWLER

    MYKAELA GALINDO

    HAYDEN GARCIA

    COLBY GOETZ

    COOPER HALFMANN

    OWEN HELMS

    CLARA HOELSCHER

    SHIRLEY HUSTON

    XAVIONNA JOHNSON

    ANAM MALIK

    TAYLER ROSE

    GIOVANNI SANCHEZ

    LANDRY SKELTON

    MCKENNA SMITH

    ETHYN TILLERY

    MATTHEW VALENZUELA

    BRANDON WASHINGTON

    KAYDENCE WATKINS

    ALEX WENG

    KAMILAH ZAVALA

    2nd Grade

    BRYAN ALLEN

    DREW ARP

    JUAN AVILA

    VICTORIA BEAVER

    AIDEN COBOS

    HANNAH COCHRAN

    JOSEPH COVINGTON

    TRAELYS DE LA GARZA

    ALIVIA JALOMO

    AMAYA LUNA

    KAIDEN MEDRANO

    ZAYDEN OCHOA

    HUNTER PEACOCK

    DESTINY ROBINSON

    ROBERT RUIZ

    CHRISTIAN SANCHEZ

    KELTON SHANNON

    DOMINICK SOTO

    HUNTER THOMPSON

    AVA VANN

    NICHOLE VAUGHN

    DESTINY VELA

    3rd Grade

    EVA BURRELL

    VICENTE CHAVEZ

    JULIAN COY

    HANNAH HADDON

    ETHAN HAVLAK

    OSCAR HERRERA

    CARMEN HURT

    LUCAS MCDANIEL

    JESSE MELTON

    ANGEL NAVARRO

    AIDEN PENA

    BRILEY PERKINS

    LEONEL RANGEL

    TARYN ROBERTS

    ALDO RODRIGUEZ

    AMBRIA ROMAN

    ISABEL RUIZ

    MASON RUTLEDGE

    ADEN SANCHEZ

    ALISSA SHANNON

    ELIJAH SOLIZ

    EMILEE STOKES

    ETHAN VANN

    ALYSSA VANSTORY

    ROSALIE VELA

    KYSON WEATHERS

    4th Grade

    YESINIA AVILA

    ALYSSA AYALA

    NICOLE CASAREZ

    ELAINA CASTRO

    JACLYNN DANKWORTH

    NAYELI DE LUNA

    DESIREE FLORES

    ALAYSIA FUENTES

    MATILDA GALVAN

    MARIAH GARCIA

    MIKENZIE HALFMANN

    STERLING HALFMANN

    JAYLEN HERNANDEZ

    IVERY HOUSE

    RACHEL HUSTON

    KAMBRI KEESEE

    BRYSON LANGE

    ABEL LUNA

    NICOLE MAAS

    CLEOFAS MORENO

    AVEN OCHOA

    NISHANT PATEL

    ADEN QUIROGA

    MYSAEL RANGEL

    CAITLIN SAUCEDA

    CADE STRUBE

    OLIVIA TUCKER

    JAYLIN WASHINGTON

    LACY WORTHINGTON

    5th Grade

    CANDACE AARON

    JEREMIAH BULLINGOR

    HADAN COY

    AYDEN ESCOBAR

    ERNEST ESCOBAR

    MARY GALLANT

    ALEXIS GONZALES

    SHANE HANEY

    ALYEE HARRELL

    JESSE HORTON-VELA

    RYAN HURT

    ABEL MARTINEZ

    NICHOLAS MARTINEZ

    JOSHUA NIAVEZ

    EMMA PERKINS

    ANDREW PONCE

    AIDAN SLUSHER

    MONICA SOTO

    SEBASTIAN VELA

    JUDY VESTAL

    DONOVAN ZAVALA

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