AnneMarie Bennage, DDS

Ballinger Elementary “A Honor Roll”

by | Mar 1, 2017 | BISD Spotlight, Local, News

Ballinger Elementary “A Honor Roll”

    1st Grade

    LYLA AGUERO

    AUDREY BENSON

    KENYA BOONE

    MARCUS BRITTON COOK

    TYLER BUSENLEHNER

    ASIA COCHRAN

    DANIEL CONTRERAS

    COOPER COOK

    ESMERALDA DE LUNA

    GABRIELLA ESCOBAR

    KENNEDEE FRANKE

    AARON FUENTES

    ZACH GRIMES

    BRENNA HERRIDGE

    JOSEPH HERRIDGE

    ANTHONY JALOMO

    CAMERON KING

    ANDREA KNIGHT

    BRYLEE LANCASTER

    PAITYN LANGE

    NEHEMIAH LUNA

    ZERENITY MANLEY

    DYLAN MCNALEY

    KEELAN NEWTON

    BLAKE PLUMLEY

    SYDNEY POINDEXTER

    PARKER PRUETT

    RYLIN QUIROGA

    ANGELINA ROBERTS

    GRACIE ROSSER

    JUAN RUIZ

    CUTTER TRAVIS

    BRAYGON WALKER

    JAKE WILEY

    CORBIN WILLIAMS

    HUNTER WILSON

    MISBAH ZAINAB

    2nd Grade

    PAIGE ADAMS-RAMIREZ

    AVA AGUILERA

    JOLEE BATTLE

    RILEY BISHOP

    EVAN CAVE

    WYATT CLEMENS

    ADDIE CONRAD

    DEESA DRENNAN

    CLARISSA GONZALES

    JAYLI GUERRERO

    JENNAH HALFMANN

    ZACHARY HARRISON

    RILEY KING

    HUNTER KRESTA

    JOSHUA MARTINEZ

    ALANA MCDUFFEE

    HARLEE MIKALIK

    PIERSON NORD

    DYLAN PAGE

    KYNLEE PALMER

    DAVIS PETERSON

    BRAYLIN QUIROGA

    JUDY RICHARDS

    KYNDAL ROLLWITZ

    ANDIE SIMPSON

    KYNDALL WEATHERS

    BRODY WILDE

    3rd Grade

    BRADEN BELK

    KYRSTIN BINDER

    HAYDEN COOKE

    LORRADY DE LA GARZA

    DIVINE FUENTES

    EMMA GALLANT

    HANNA GARVIN

    ALI GOETZ

    MANNY GONZALE

    NYOMI HERNANDEZ

    JEYTON HERRING

    GAVIN KNIGHT

    DANIELLA LEMUS

    MARISOL LOPEZ

    MICHAEL MANN

    GRAHAM MARROW

    KIARA MATA

    LANDON MOELLER

    KAIDEN MOLINA

    KRISTY RANGEL

    RIEHANNA RIVERA

    JACKIE ROBERTSON

    GAVIN SLUSHER

    JADEN SMITH

    KILEY TRAVIS

    JAYLI WHITTEN

    ASHTYN WILSON

    4th Grade

    OLIVIA AGUILERA

    JESSA BATTLE

    BRADY CLINTON

    COLLIN COOK

    ALYSSA FOWLER

    ERACIO GARZA

    OLIVIA HOELSCHER

    IVAN LOPEZ

    KAMRYN MEDRANO

    MIRIAM ODEN

    AUBRYN PRIETO

    AEIRTH QUIROGA

    KYLIE SIVLEY

    JAYNA STRUBE

    ELAINE ZHUANG

    5th Grade

    KYLEIGH ANDREWS

    AURORA BOETTICHER

    MEGAN BOOHER

    EVAN BUSENLEHNER

    HAYDEN CONGER

    JULIANE DAVENPORT

    KENI DRENNAN

    OWEN DUKE

    DAKOTA FALCON

    KENDALL GALVAN-SMITH

    EMMA HARRISON

    TRENT HELMS

    NICOLAAS HOLDER

    MADISON NASH

    NICHOLAS OGLE

    STEPHANIE ORDAZ

    KYTLIN PETERSON

    MIGUEL RANGEL

    ADRIANA ROMAN

    EMMA RUTLEDGE

    ALLISON SHARP

    PHILLIP SPAHR

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