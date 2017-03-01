Ballinger Elementary “A Honor Roll”

1st Grade
LYLA AGUERO
AUDREY BENSON
KENYA BOONE
MARCUS BRITTON COOK
TYLER BUSENLEHNER
ASIA COCHRAN
DANIEL CONTRERAS
COOPER COOK
ESMERALDA DE LUNA
GABRIELLA ESCOBAR
KENNEDEE FRANKE
AARON FUENTES
ZACH GRIMES
BRENNA HERRIDGE
JOSEPH HERRIDGE
ANTHONY JALOMO
CAMERON KING
ANDREA KNIGHT
BRYLEE LANCASTER
PAITYN LANGE
NEHEMIAH LUNA
ZERENITY MANLEY
DYLAN MCNALEY
KEELAN NEWTON
BLAKE PLUMLEY
SYDNEY POINDEXTER
PARKER PRUETT
RYLIN QUIROGA
ANGELINA ROBERTS
GRACIE ROSSER
JUAN RUIZ
CUTTER TRAVIS
BRAYGON WALKER
JAKE WILEY
CORBIN WILLIAMS
HUNTER WILSON
MISBAH ZAINAB
2nd Grade
PAIGE ADAMS-RAMIREZ
AVA AGUILERA
JOLEE BATTLE
RILEY BISHOP
EVAN CAVE
WYATT CLEMENS
ADDIE CONRAD
DEESA DRENNAN
CLARISSA GONZALES
JAYLI GUERRERO
JENNAH HALFMANN
ZACHARY HARRISON
RILEY KING
HUNTER KRESTA
JOSHUA MARTINEZ
ALANA MCDUFFEE
HARLEE MIKALIK
PIERSON NORD
DYLAN PAGE
KYNLEE PALMER
DAVIS PETERSON
BRAYLIN QUIROGA
JUDY RICHARDS
KYNDAL ROLLWITZ
ANDIE SIMPSON
KYNDALL WEATHERS
BRODY WILDE
3rd Grade
BRADEN BELK
KYRSTIN BINDER
HAYDEN COOKE
LORRADY DE LA GARZA
DIVINE FUENTES
EMMA GALLANT
HANNA GARVIN
ALI GOETZ
MANNY GONZALE
NYOMI HERNANDEZ
JEYTON HERRING
GAVIN KNIGHT
DANIELLA LEMUS
MARISOL LOPEZ
MICHAEL MANN
GRAHAM MARROW
KIARA MATA
LANDON MOELLER
KAIDEN MOLINA
KRISTY RANGEL
RIEHANNA RIVERA
JACKIE ROBERTSON
GAVIN SLUSHER
JADEN SMITH
KILEY TRAVIS
JAYLI WHITTEN
ASHTYN WILSON
4th Grade
OLIVIA AGUILERA
JESSA BATTLE
BRADY CLINTON
COLLIN COOK
ALYSSA FOWLER
ERACIO GARZA
OLIVIA HOELSCHER
IVAN LOPEZ
KAMRYN MEDRANO
MIRIAM ODEN
AUBRYN PRIETO
AEIRTH QUIROGA
KYLIE SIVLEY
JAYNA STRUBE
ELAINE ZHUANG
5th Grade
KYLEIGH ANDREWS
AURORA BOETTICHER
MEGAN BOOHER
EVAN BUSENLEHNER
HAYDEN CONGER
JULIANE DAVENPORT
KENI DRENNAN
OWEN DUKE
DAKOTA FALCON
KENDALL GALVAN-SMITH
EMMA HARRISON
TRENT HELMS
NICOLAAS HOLDER
MADISON NASH
NICHOLAS OGLE
STEPHANIE ORDAZ
KYTLIN PETERSON
MIGUEL RANGEL
ADRIANA ROMAN
EMMA RUTLEDGE
ALLISON SHARP
PHILLIP SPAHR