Ballinger Junior High School 3rd Six Weeks Honor Roll

6TH GRADE A HONOR ROLL
KYLEIGH ANDREWS
MEGAN BOOHER
KENI DRENNAN
OWEN DUKE
EMMA HARRISON
NICHOLAS HOLDER
EMMA RUTLEDGE
7TH GRADE A HONOR ROLL
MACI BELK
COOPER BINDER
JUNE BURICK
CAYLEY CAMPBELL
KIRA GARCIA
FRANCESCA GRAY
HANNAH GUNYON
SKYLA HOSTETTER
BRYSON KLEIN
MONTE MCKINNON
CHRISTY ZHUANG
8TH GRADE A HONOR ROLL
CARTER ARROTT
SETH BOGGESS
BRILEY CLINTON
BROOKELYN GAU
KATELYN GAU
SCARLETT GRIMES
HAVEN HARPER
TREY MATSCHEK
SETH MICHALEWICZ
EMMA TOLIVER
6TH GRADE A-B HONOR ROLL
AURORA BOETTICHER
JEREMIAH BULLINGOR
EVAN BUSENLEHNER
HAYDEN CONGER
HADAN COY
JULIE DAVENPORT
AYDEN ESCOBAR
ERNEST ESCOBAR
DAKOTA FALCON
MARY GALLANT
KENDALL GALVAN-SMITH
ALEXIS GONZALES
SHANE HANEY
TRENT HELMS
ABIGAIL HERRERA
JESSE HORTON-VELA
JAZLYN MARESCH
ABEL MARTINEZ
MADISON NASH
NICHOLAS OGLE
STEPHANIE ORDAZ
ANDREW PONCE
MIGUEL RANGEL
ALLISON SHARP
PHILLIP SPAHR
7TH GRADE A-B HONOR ROLL
ALYSSA AGUERO
CADE BUSENLEHNER
KOREY CAVAZOS
CAYSEN COLLIER
KODA CUELLAR
ALLISON FERGUSON
LYNN FUENTES
LANDAN GOETZ
MIKAELA GONZALEZ
JILLIAN HALFMANN
AMARA HARRIS
JOHN HAVALAK
SYDNY JONES
ANGIE LOPEZ
ADDISON MARTIN
JASMINE PATINO
NOAH PEACOCK
CHARLIE POTEET
LUKE ROLLWITZ
ROBERT ROMAN
MELANIA SHELDON
JULIAN TAPIA
BRADLEY VALENZUELA
LACEY WORKMAN
8TH GRADE A-B HONOR ROLL
JENNA BATTLE
LANE BUSENLEHNER
ESLY CHAVEZ
KAMY CUELLAR
GRAYCEN DENNIS
JAYDEN FUENTES
TREVOR GIBBS
GRACE HOELSCHER
EMERY HOUSE
DANIEL MEDINA