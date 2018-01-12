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The First National Bank of Ballinger

Ballinger Junior High School 3rd Six Weeks Honor Roll

by | Jan 12, 2018 | BISD Spotlight, Featured, Local, News

Ballinger Junior High School 3rd Six Weeks Honor Roll

    6TH GRADE A HONOR ROLL

    KYLEIGH ANDREWS

    MEGAN BOOHER

    KENI DRENNAN

    OWEN DUKE

    EMMA HARRISON

    NICHOLAS HOLDER

    EMMA RUTLEDGE

    7TH GRADE A HONOR ROLL

    MACI BELK

    COOPER BINDER

    JUNE BURICK

    CAYLEY CAMPBELL

    KIRA GARCIA

    FRANCESCA GRAY

    HANNAH GUNYON

    SKYLA HOSTETTER

    BRYSON KLEIN

    MONTE MCKINNON

    CHRISTY ZHUANG

    8TH GRADE A HONOR ROLL

    CARTER ARROTT

    SETH BOGGESS

    BRILEY CLINTON

    BROOKELYN GAU

    KATELYN GAU

    SCARLETT GRIMES

    HAVEN HARPER

    TREY MATSCHEK

    SETH MICHALEWICZ

    EMMA TOLIVER

    6TH GRADE A-B HONOR ROLL

    AURORA BOETTICHER

    JEREMIAH BULLINGOR

    EVAN BUSENLEHNER

    HAYDEN CONGER

    HADAN COY

    JULIE DAVENPORT

    AYDEN ESCOBAR

    ERNEST ESCOBAR

    DAKOTA FALCON

    MARY GALLANT

    KENDALL GALVAN-SMITH

    ALEXIS GONZALES

    SHANE HANEY

    TRENT HELMS

    ABIGAIL HERRERA

    JESSE HORTON-VELA

    JAZLYN MARESCH

    ABEL MARTINEZ

    MADISON NASH

    NICHOLAS OGLE

    STEPHANIE ORDAZ

    ANDREW PONCE

    MIGUEL RANGEL

    ALLISON SHARP

    PHILLIP SPAHR

    7TH GRADE A-B HONOR ROLL

    ALYSSA AGUERO

    CADE BUSENLEHNER

    KOREY CAVAZOS

    CAYSEN COLLIER

    KODA CUELLAR

    ALLISON FERGUSON

    LYNN FUENTES

    LANDAN GOETZ

    MIKAELA GONZALEZ

    JILLIAN HALFMANN

    AMARA HARRIS

    JOHN HAVALAK

    SYDNY JONES

    ANGIE LOPEZ

    ADDISON MARTIN

    JASMINE PATINO

    NOAH PEACOCK

    CHARLIE POTEET

    LUKE ROLLWITZ

    ROBERT ROMAN

    MELANIA SHELDON

    JULIAN TAPIA

    BRADLEY VALENZUELA

    LACEY WORKMAN

    8TH GRADE A-B HONOR ROLL

    JENNA BATTLE

    LANE BUSENLEHNER

    ESLY CHAVEZ

    KAMY CUELLAR

    GRAYCEN DENNIS

    JAYDEN FUENTES

    TREVOR GIBBS

    GRACE HOELSCHER

    EMERY HOUSE

    DANIEL MEDINA

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