HOTTER THAN HELL BBQ COOK-OFF 2021

HOTTER THAN HELL BBQ COOK-OFF
JUNE 25 AND 26
BALLINGER CITY PARK
Cornhole tournament Friday evening $50.00 team
DJ Friday night Orlando Cardenas
Washer tournament Saturday evening $40.00 team
Live band Saturday night EVoLuzion
Volleyball Saturday starting at 10 $10.00 per person Contact Deena Esser 325-763-9150
Silent Auction Saturday starting at 10
20 food and merchandise vendors
Free swimming Friday 6-10 and Saturday 12-6
Sponsors
FARMERS INSURANCE AGENT MICHAEL CONRAD
LITTLE TOTS DEPOT
1ST COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION
FIRST NATIONAL BANK
BALLINGR ROTARY CLUB
BALLINGER NOON LIONS CLUB
WEST TEXAS PALLETS
PARSONS HEATING AND AIR
KEYSTONE BANK
AUTO PRO’S BODY SHOP
TOLIVER BROTHERS
BALLINGER HOME HEALTH
BUDDYS PLANT PLUS
CAVAZOS CONSTRUCTION
CITY EYE CARE
LANGE FUNERAL HOME
BRANDON KILLOUGH CPA PC
GOOD TIME CHARLIE
AB DISTRIBUTING
GLAZER’S
TREADMILL
BYLER DIRT CONSTRUCTION LLC
TRACTOR SUPPLY
WILLINGHAM INSURANCE
WILL BYLER DOZER SERVICES LLC
KRUN 1400 AM
HIGH COTTON FARMS
JONES PLUMBING
JOE LOPEZ CONSTRUCTION
SMOKEY JOES BBQ
SHOPPIN BASKIT IGA
CHRIS QUIRINO
RANGELS
BIG COUNTRY REALTY
LOWAKE STEAK HOUSE
MEDINA SUPPLY
PASKE TIRE AND LUBE