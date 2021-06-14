HOTTER THAN HELL BBQ COOK-OFF 2021

by | Jun 14, 2021 | Featured, Local, News

HOTTER THAN HELL BBQ COOK-OFF 2021

    HOTTER THAN HELL BBQ COOK-OFF

    JUNE 25 AND 26

    BALLINGER CITY PARK

    Cornhole tournament     Friday evening   $50.00 team

    DJ Friday night Orlando Cardenas

    Washer tournament    Saturday evening  $40.00 team

    Live band Saturday night  EVoLuzion

    Volleyball  Saturday starting at 10   $10.00 per person    Contact Deena Esser 325-763-9150

    Silent Auction  Saturday starting at 10

    20 food and merchandise vendors

    Free swimming Friday 6-10 and Saturday 12-6

    Sponsors

    FARMERS INSURANCE AGENT MICHAEL CONRAD

    LITTLE TOTS DEPOT

    1ST COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION

    FIRST NATIONAL BANK

    BALLINGR ROTARY CLUB

    BALLINGER NOON LIONS CLUB

    WEST TEXAS PALLETS

    PARSONS HEATING AND AIR

    KEYSTONE BANK

    AUTO PRO’S BODY SHOP

    TOLIVER BROTHERS

    BALLINGER HOME HEALTH

    BUDDYS PLANT PLUS

    CAVAZOS CONSTRUCTION

    CITY EYE CARE

    LANGE FUNERAL HOME

    BRANDON KILLOUGH CPA  PC

    GOOD TIME CHARLIE

    AB DISTRIBUTING

    GLAZER’S

    TREADMILL

    BYLER DIRT  CONSTRUCTION LLC

    TRACTOR SUPPLY

    WILLINGHAM INSURANCE

    WILL BYLER DOZER SERVICES LLC

    KRUN 1400 AM

    HIGH COTTON FARMS

    JONES PLUMBING

    JOE LOPEZ CONSTRUCTION

    SMOKEY JOES BBQ

    SHOPPIN BASKIT IGA

    CHRIS QUIRINO

    RANGELS

    BIG COUNTRY REALTY

    LOWAKE STEAK HOUSE

    MEDINA SUPPLY

     PASKE TIRE AND LUBE

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